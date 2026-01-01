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    Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit schwarzem Gehäuse und Bürsten, auf weißem Hintergrund.

    Kehrsaugmaschine

    KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition

    Bestellnummer: 1.049-220.0