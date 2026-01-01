Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack 2SB | Kärcher

Kompakt, hervorragend ausgestattet, kinderleicht zu bedienen und dazu sehr preiswert: Unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack überzeugt in allen Belangen. Die geringe Baugröße dieses Einstiegsmodells prädestiniert die Maschine auch zu Arbeitseinsätzen in engen und zugestellten Bereichen, während sie im Innen- und Außenbereich mit einer hohen Flächenleistung punktet und ihre Stärken souverän ausspielen kann. Zwei ausweichende Seitenbesen mit Drehzahlregulierung – jeweils rechts und links am Gerät –, ein großer Staubfilter für staubfreies Arbeiten, eine von außen sichtbare Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze sowie Batterie und Ladegerät sind serienmäßig mit an Bord. Die pendelnd gelagerte Walze muss zu keinem Zeitpunkt nachjustiert werden und entfernt dennoch Schmutz auch bei Bodenunebenheiten rückstandslos. Wartungsarbeiten sind mühelos durchführbar. So ist der Staubfilter komfortabel vom Sitz aus zu reinigen und die Hauptkehrwalze werkzeuglos zu wechseln. Die weit öffnende Gerätehaube ermöglicht einen bequemen Zugang zu inneren Komponenten. Dank des integrierten Home-Base-Systems ist auch die Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien bequem möglich.

Cleveres Behälterkonzept 2 Behälter zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts. Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung. Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren. Leistungsfähiges Filtersystem Flachfaltenfilter aus Polyester. Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus. Werkzeugloser Zugang zum Filter durch weit öffnende Gerätehaube. Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente. Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes. Höhenverstellbares Lenkrad. Integriertes Home-Base-System und Ablageflächen Praktische Anbindung zur unkomplizierten Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien. Bequeme Mitnahme von zum Beispiel Grobschmutzzange, Besen, Lappen oder Behälter. Große Ablagefläche im Heck der Maschine. Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze Von außen einfach und komfortabel einsehbar. Präzise Bestimmung des Wechselzeitpunkts. Ausweichender Seitenbesen Schützt den Seitenbesen vor Beschädigungen. Zuverlässige und robuste Ausführung. Senkt Wartungs- und Servicekosten. Kompakte Bauweise für höchste Wendigkeit Sehr gute Manövrierbarkeit der Maschine. Besonders auch für zugestellte und enge Bereiche geeignet. Fahrt durch normale Türöffnungen (90 cm) möglich. Drehzahlregulierung des Seitenbesens Zur Anpassung der Seitenbesendrehzahl an jeweilige Schmutzart und -menge. Reduziert eventuelle Staubaufwirbelungen. Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze Keine Verschleißnachstellung notwendig. Hervorragende Schmutzaufnahme auch bei Bodenunebenheiten. Einfaches Bedienkonzept Kehrwalze und Seitenbesen lassen sich bequem über Fußpedale zu- und abschalten. Vor- und Rückwärtsfahrt komfortabel über Wahlschalter einstellbar. Saugstromregulierung zum Kehren nasser Oberflächen.