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    Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack Li+FC | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine mit grauem Gehäuse, schwarzem Sitz und gelben Akzenten auf weißem Hintergrund.

    Kehrsaugmaschine

    KM 85/50 R Bp Pack Li+FC

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.351-129.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 90-Ah-Li-Ion-Batterie, Ladegerät, Tiefentleerung
    • 850 mm Arbeitsbreite, 5100 m²/h Flächenleistung, 2 × 25 l Behältervolumen
    • 2 h Batterielaufzeit, Flachfaltenfilter, Seitenbesen rechts, Zubehöraufnahme
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