Kehrsaugmaschine KM 85/50 W Bp Pack 2SB | Kärcher

Die kompakt designte Industrie-Nachläufer-Kehrmaschine KM 85/50 W Bp Pack überzeugt mit hervorragender Ausstattung ab Werk. So wird die Maschine beispielsweise serienmäßig mit Scheibenbremse, Batterie und zugehörigem Ladegerät geliefert. Der große Flachfaltenfilter mit höchst effektiver Abreinigung mittels Dual-Abstreifer erlaubt nahezu staubfreies Arbeiten, während die pendelnd gelagerte Kehrwalze auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen und großen Schmutzmengen ausgezeichnete Reinigungsergebnisse ermöglicht. Überhaupt profitieren Anwender von dem sehr komfortablen und intuitiven Bedienkonzept mit Vorwärts- und Rückwärtsantrieb durch simples Drücken oder Ziehen des Schubbügels sowie sinnvollen Details wie der Kärcher Home-Base zur Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien. Die robuste Maschine mit ausweichendem Seitenbesen und doppelwandigen Rahmen eignet sich hervorragend für harte Einsätze. Auch der einfache, werkzeuglose Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter sowie die hohe Flächenleistung von bis zu 4725 m²/h (mit optionalen, linken Seitenbesen) erfüllen die hohen Anforderungen im industriellen Umfeld.

Fahrantrieb vor- und rückwärts über den Schubbügel Intuitive, einfache und anwenderfreundliche Bedienung. Maximale Wendigkeit der Maschine. Serienmäßige Scheibenbremse für jederzeit sicheres Abbremsen. Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze Hervorragende Schmutzaufnahme auch bei Bodenunebenheiten. Keine Verschleißnachstellung nötig. Effiziente und schnelle Reinigung. Robust und zuverlässig für härteste Einsätze Stabiler, doppelwandiger Rotationsrahmen. Ausweichender Seitenbesen verhindert Beschädigungen. Große Laufräder für erhöhten Bedienkomfort. Leistungsfähiges Filtersystem Großer Flachfaltenfilter mit insgesamt 2,3 m² Filterfläche. Auswaschbarer Polyesterfilter. Hervorragende Abreinigung dank Dual-Abstreifer und horizontaler Einbauposition. Werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter Einfacher und schneller Wechsel bei Verschleiß. Schnelle Kontrolle der Hauptkehrwalze bei eingewickelten Bändern oder Folien. Filterzugang über die Reinseite, ohne Kontakt zu Staub und Schmutz. Kompakte Bauweise für höchste Wendigkeit Sehr gute Manövrierbarkeit der Maschine. Sehr gut bei engen Platzverhältnissen und in zugestellten Bereichen geeignet. Fahrt durch normale Türöffnungen (90 cm) möglich. Integriertes Home-Base-System und Ablageflächen Vielseitige praktische Anbindung zur Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien. Zum einfachen Mitführen von z.B. Grobschmutzzange, Besen oder Lappen. Ablagefläche für kleinere Utensilien. Einfaches Bedienkonzept Kehrwalze und Seitenbesen jeweils komfortabel mittels Hebel zu- und abschaltbar. Vorwärts- und Rückwärtsfahrt komfortabel über den Schubbügel. Saugstromregulierung zum Kehren nasser Oberflächen. Großer Kehrgutbehälter Nimmt große Schmutzmengen auf und emöglicht so lange Arbeitseinsätze. Einfache Entnahme und sicheres Entleeren des Kehrguts. Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren. Inklusive Batterie und Ladegerät Ausdauernde, leistungsstarke Batterie für lange Einsatzzeiten. Geräuscharmes und emissionsfreies Arbeiten.