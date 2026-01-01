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    Kehrsaugmaschine KM 85/50 W Bp Pack | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit grauem Gehäuse, schwarzem Griff und gelben Bedienelementen, auf weißen Hintergrund.

    Kehrsaugmaschine

    KM 85/50 W Bp Pack

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.351-117.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 105-Ah-Gelbatterie, Ladegerät, Fahrantrieb
    • 850 mm Arbeitsbreite, 3825 m²/h Flächenleistung, 50 l Behältervolumen
    • 2,5 h Batterielaufzeit, Flachfaltenfilter, Seitenbesen rechts
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