Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack | Kärcher

Unsere batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack mit ausweichendem Seitenbesen begeistert mit ihrem agilen Fahrverhalten und hoher Wendigkeit bei emissionsfreien Reinigungseinsätzen in Innen- und Außenbereichen, wie in Parkhäusern, Logistikzentren oder Produktionshallen. Ausdauernde 180-Ah-Batterien, die komfortabel on-board geladen werden, gewährleisten dabei lange Arbeitseinsätze. Dazu ist die KM 90/60 R Bp Pack dank EASY-Operation-System kinderleicht zu bedienen und verfügt über eine praktische Pick-up-Fläche sowie den Anbausatz Home-Base, sodass auch die Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien problemlos möglich ist. Das einzigartige, automatische und höchst effektive Rundfilter-Abreinigungssystem ermöglicht staubfreies Arbeiten ohne Saugkraftverluste.

Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle. Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden. Werkzeugloser Filterwechsel. EASY-Operation-Bedienkonzept Logisch und verständlich. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen. Home-Base für mehr Flexibilität Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör. Einfaches Mitführen von z. B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter. Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit. Sicherheit und Wendigkeit. Zusätzliche Komponenten wie z. B. Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.