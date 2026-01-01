Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G | Kärcher

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Benzinmotor und einem automatischen Choke für ein optimales Startverhalten bietet unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G ideale Voraussetzungen für umfangreiche Reinigungseinsätze im Freien. Das einzigartige, automatische und höchst effektive Rundfilter-Abreinigungssystem sorgt dabei für staubfreies Arbeiten und minimiert zugleich Saugkraftverluste. Dank des EASY-Operation-Systems und der kompakten Konstruktion ist das Gerät sehr einfach zu bedienen und begeistert gleichzeitig mit agilem Fahrverhalten und hoher Wendigkeit. Die praktische Pick-up-Fläche sowie der Anbausatz Home-Base erlauben dazu die Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien.

Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit. Sicherheit und Wendigkeit. Zusätzliche Komponenten wie z. B. Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden. EASY-Operation-Bedienkonzept Logisch und verständlich. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen. Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle. Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden. Werkzeugloser Filterwechsel. Home-Base für mehr Flexibilität Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör. Einfaches Mitführen von z. B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.