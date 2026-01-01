Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Bestellnummer: 1.047-310.0
Fahrantrieb
4-Takt-Motor
Antrieb – Leistung (kW)
6.6
Antriebsart
Benzin
Max. Flächenleistung (m²/h)
7200
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
9200
Arbeitsbreite (mm)
615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
900
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1150
Kehrgutbehälter (l)
60
Steigfähigkeit (%)
18
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
8
Filterfläche (m²)
4
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
265
Gewicht, betriebsbereit (kg)
265
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
266
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1695 x 1060 x 1260
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete