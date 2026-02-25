Kommunale Geräteträger | Kärcher

Holder Kommunalfahrzeugen begegnet man vor allem dort, wo die Anforderungen an Mensch und Maschine besonders hoch sind. Warum? Weil die multifunktionalen Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert sind. Sie bieten Ihnen zusammen mit perfekt auf das Fahrzeug abgestimmten Anbaugeräten ein Gesamtpaket, das Standardlösungen technisch und wirtschaftlich hinter sich lässt.