Kommunale Geräteträger | Kärcher

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Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Ganzjahreseinsatz.
Optimale Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen: Unsere multifunktionalen Geräteträger der Marken Kärcher und Holder sind für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und bieten mit 26 bis 129 PS (18,9 bis 95 kW) souveräne Leistung für jeden Einsatzort und jeden Einsatzzweck.
Ihre Arbeitsaufgaben sind vielfältig. Von der Grünpflege bis zum Straßendienst, vom Schneeräumen bis zur Bewässerung. Die richtigen Lösungen für Ihre verschiedenen Anforderungen heißen MIC. Diese kompakten, wendigen Geräteträger spielen ihre Stärken insbesondere auf Gehwegen, in Parkanlagen und engen Innenstädten aus.
Holder Kommunalfahrzeugen begegnet man vor allem dort, wo die Anforderungen an Mensch und Maschine besonders hoch sind. Warum? Weil die multifunktionalen Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert sind. Sie bieten Ihnen zusammen mit perfekt auf das Fahrzeug abgestimmten Anbaugeräten ein Gesamtpaket, das Standardlösungen technisch und wirtschaftlich hinter sich lässt.