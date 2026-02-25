Kommunaltechnik & Kommunalgeräte | Kärcher

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Unsere Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes: auf großen Flächen wie schwierigen Arealen. Auf Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jedes Kommunalgerät bildet mit den verschiedensten Anbaumöglichkeiten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Steigen Sie ein und setzen Sie auf Kommunaltechnik mit Zukunft.
Lassen Sie sich von den technischen Vorteilen unserer Fahrzeuge bei einer kostenlosen Vorführung überzeugen! Kontaktieren Sie uns einfach über dieses Formular.
Das Serviceplus von Kärcher Municipal rund um Ihre Fahrzeuge
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel: Bei unserer Vielfalt an Services stehen Sie und Ihr Fahrzeug im Mittelpunkt und können von höchster Verfügbarkeit, Qualität und Kompetenz profitieren.
Des Weiteren haben wir ein umfangreiches Kärcher Municipal-Servicetechnikernetzwerk im Außendienst, das Sie gerne tatkräftig unterstützt.
Zur Anforderung eines Servicetechnikers vor Ort kontaktieren Sie uns hier:
Telefon:
+49 7121 930729-380
E-Mail:
servicetechniker@municipal.kaercher.com
Ob auf Straßen, Wegen oder Wiesen, ob in Fußgängerzonen, Stadien oder Parks, ob in Zeilen oder Reihen: Systemfahrzeuge von Kärcher Municipal sind für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und meistern vielfältige Anwendungen auf höchstem Niveau.
Ob Kommune oder Großstadt, Dienstleister oder Industrie, auf dem Flughafen oder am Weinberg – Ihre Anforderung ist unsere Kompetenz. Überzeugen Sie sich von maßgeschneiderten Lösungen für Ihr Einsatzgebiet.
Ob Vorführung, Beratung, Verkauf oder Reparatur – finden Sie mit nur wenigen Klicks Ihren persönlichen Kärcher Municipal Vertriebspartner für unsere Kommunalfahrzeuge.
Wir bauen unser Vetriebsnetz stetig weiter aus. Sie haben ein interessantes Projekt? Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.
Die Kärcher Municipal GmbH wendet sich an Kommunen, Garten- und Landschaftsbau sowie Dienstleister als spezialisierte Einheit für Kommunaltechnik innerhalb der Kärcher Gruppe.
Kärcher Municipal ist Ihr professioneller Systempartner für Lösungen bei der Reinigung und Werterhalt in der Kommunaltechnik. Mit unseren kundenfokussierten Leistungen machen wir den Unterschied.
Im Kompetenzzentrum des Unternehmens am Standort Reutlingen befinden sich neben der Produktion alle wesentlichen Zentralfunktionen wie Entwicklung, Einkauf, Produktmanagement, Service, Vertrieb, Marketing und Verwaltung. In Schwaikheim bei Winnenden ist der Kompetenzbereich der Entwicklung von Kehrsystemen beheimatet. Anspruch der Kärcher Municipal GmbH ist es, unsere Kunden mit einem Rundum-sorglos-Paket zu bedienen.
Ein umfangreiches und komplettes Portfolio an kommunalen Kehrmaschinen sowie multifunktionalen Geräteträgern für die kommunale Außenreinigung und -pflege.
Unsere kommunalen Kehrmaschinen bieten mit 26 PS bis 102 PS souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck von Grünpflege bis Straßendienst, von Schneeräumen bis Bewässerung. Das Kehrgutvolumen reicht von 1 Kubikmeter bei Kompaktmaschinen bis zur Kärcher Floor Care-Hochleistungskehrmaschine mit 6 Kubikmetern. Komfortable Fahrerkabinen, ergonomische Fahrersitze und verstellbare Lenksäulen ermöglichen lange Arbeitsintervalle ohne Ermüden.
Die multifunktionalen Geräteträger sind für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert. Vom Winterdienst, Kehren und Reinigen, Mähen und Pflegen über die kommunale Unkrautbekämpfung bis hin zu zahlreichen Spezialanwendungen decken die Multifunktionsfahrzeuge alle Anforderungen ab. Das Zusammenspiel aus Vielseitigkeit, Wendigkeit und Bedienkomfort sorgt für sehr gute Ergebnisse und wirtschaftliches Arbeiten.
Finden Sie hier alle Sicherheitsdatenblätter zu Stoffen und Gemischen zum einfachen Download.
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Rücksendung von Ersatzteilen finden Sie hier.
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