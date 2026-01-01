Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

Zum komfortablen Saugen, insbesondere bei hohem Feinstaubaufkommen: elektrisch leitender, sehr ergonomischer Kunststoffkrümmer in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Der Krümmer eignet sich zur Verwendung mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss, die in der Regel mit Saugern ab dem Herstellungsjahr 2017 kompatibel sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.