Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

    Schwarzes, gebogenes Kunststoffrohr mit geriffelter Oberfläche und zwei Anschlussenden.

    Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0

    Bestellnummer: 2.889-168.0

    Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.