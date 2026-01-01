Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.889-168.0Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite ( )
35
Material
Kunststoff
Ausführung
Elektrisch leitend
Anschluss auf Zubehörseite
Konus
Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
Clip 2.0
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
295 x 85 x 45