Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 1.0 | Kärcher

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Bestellnummer: 5.031-718.0Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite ( )
35
Material
Kunststoff
Anschluss auf Zubehörseite
Konus
Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
Clip 1.0
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
245 x 70 x 50