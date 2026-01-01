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    Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 1.0 | Kärcher

    Schwarzes Kunststoffrohr mit gebogenem Ende, geeignet für Kärcher Staubsauger.

    Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 1.0

    Bestellnummer: 5.031-718.0

    Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.