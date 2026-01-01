Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

    Graues gebogenes Kunststoffrohr mit geriffelter Oberfläche und eingravierter Seriennummer.

    Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0

    Bestellnummer: 2.889-199.0

    Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.