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    Krümmer, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0 | Kärcher

    Grauer Kärcher Saugschlauch mit gelben Bedienelementen, gebogenes Design, auf weißem Hintergrund.

    Krümmer, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0

    Bestellnummer: 2.889-148.0

    Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.