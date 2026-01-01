Krümmer, T/NT, DN 32, antistatisch, Schlauchseite Clip 1.0 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.408-051.0Antistatischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 32 für Trockensauger und Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss zubehörseitig mit Konusanschluss.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite ( )
32
Material
Kunststoff
Ausführung
Antistatisch
Anschluss auf Zubehörseite
Konus
Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
Clip 1.0
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
290 x 75 x 50
Lieferumfang