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    Kugeldüsenträger | Kärcher

    Messing-Winkelstück mit zwei gerändelten Enden und einem sechseckigen Anschluss, auf weißem Hintergrund.

    Kugeldüsenträger

    Bestellnummer: 4.764-012.0

    Zur berührungslosen Umschaltung von Rund- auf Flachstrahl sowie über eine Rändelmutter auf RM-Ansaugung im Niederdruck, ohne Düseneinsatz (gerätespezifische Kärcher Powerdüse zusätzlich)