Kugeldüsenträger | Kärcher

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Bestellnummer: 4.764-012.0Zur berührungslosen Umschaltung von Rund- auf Flachstrahl sowie über eine Rändelmutter auf RM-Ansaugung im Niederdruck, ohne Düseneinsatz (gerätespezifische Kärcher Powerdüse zusätzlich)
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2