Kurzspritzeinrichtung | Kärcher

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Bestellnummer: 4.111-038.0Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3