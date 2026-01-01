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    Lampo Stange 2 x 150 cm | Kärcher

    Teleskopstange mit grauem und türkisfarbenem Griff, vor weißem Hintergrund.

    Lampo Stange 2 x 150 cm

    Bestellnummer: 9.212-119.0

    • Europäisches Gewinde
    • 2 × 150 cm = 3 m
    • Sicheres Arbeiten
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