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    Lampo Stange 2 x 200 cm | Kärcher

    Teleskopstange mit grauem und türkisfarbenem Griff, vertikal auf weißem Hintergrund.

    Lampo Stange 2 x 200 cm

    Bestellnummer: 9.212-120.0

    Teleskopstange aus Aluminium mit Loch und Jack Lampo Adapter - 2-teilig.
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