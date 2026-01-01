Laubbläser LB 850 Bp | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Laubbläser
Zubehör, Reinigungsmittel und Bedienungsanleitungen sind weiterhin erhältlich.
Bestellnummer: 1.442-110.0
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung