10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Laubbläser LB 930/36 Bp | Kärcher

    Grauer Kärcher Laubbläser mit schwarzem Rohr und gelben Akzenten, seitlich dargestellt.

    Laubbläser

    LB 930/36 Bp

    Bestellnummer: 1.042-507.0

    • Bürstenloser Motor
    • Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
    • Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft