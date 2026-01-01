Lebensmittel-Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 4.760-655.0Graues, drehbares Lebensmittel-Strahlrohr für den Einsatz im Food-Bereich. Alle wasserführenden Teile sind aus lebensmittelechten Materialien.
Max. Arbeitsdruck (bar)
300
Länge (mm)
1050
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Handgriff
Drehbar
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1