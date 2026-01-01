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    Lebensmittel-Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Lanze mit schwarzem Griff und silbernem Rohr auf weißem Hintergrund.

    Lebensmittel-Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar

    Bestellnummer: 4.760-655.0

    Graues, drehbares Lebensmittel-Strahlrohr für den Einsatz im Food-Bereich. Alle wasserführenden Teile sind aus lebensmittelechten Materialien.
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