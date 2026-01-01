Lenkrolle D 100 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-262.0Ersatzrad mit Büchse und Metallgehäuse. Durchmesser: 100 × 22 mm. Geeignet für alle Trolleys der Classic-Reihe von Kärcher.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 15 x 120