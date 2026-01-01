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    Lenkrolle D 50 mm | Kärcher

    Schwenkrolle mit grauem Rad und schwarzem Gewinde, silberne Halterung, vor weißem Hintergrund.

    Lenkrolle D 50 mm

    Bestellnummer: 3.345-176.0

    Lenkrolle mit Klemmsystem und mit Gestell aus Metall
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