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    Lenkrolle D 80 mm | Kärcher

    Graue Kunststoffrolle mit grüner Akzentlinie, vertikal ausgerichtet, vor weißem Hintergrund.

    Lenkrolle D 80 mm

    Bestellnummer: 6.999-182.0

    80-mm-Rad passend für Trolley Clean-Liner 6.999-025.0,6.999-207.0, 6.999-208.0, 6.999-210.0, 6.999-209.0 und 6.999-021.0.