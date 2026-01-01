Akkusauger LVS 1/1 Bp | Kärcher

Der robuste Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp bietet hervorragende Saugleistung und entfernt Staub und Schmutz effektiv. Die Kärcher Zyklonfilter-Technologie gewährleistet eine konstant hohe Saugleistung. Kabellos, kompakt und wendig ist der Sauger ideal für Spot Cleaning in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung. Dank uneingeschränkter Bewegungsfreiheit eignet er sich auch perfekt zur Treppenreinigung. Der integrierte HEPA-13-Filter sorgt für höchste Hygienestandards. Die Saugkraft ist in 3 Stufen regulierbar, und mit wenigen Handgriffen wird der Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger für Polster und verschiedene Oberflächen. Der Schmutzbehälter benötigt keine Filtertüten, spart Kosten und ist nachhaltig. Er lässt sich schnell und hygienisch entleeren – ohne direkten Kontakt mit Schmutz. Mit den leistungsstarken Kärcher 18-Volt-Akkus erzielt der Sauger ausgezeichnete Reinigungsergebnisse. Eine praktische Halterung sorgt dafür, dass die mitgelieferte Fugendüse stets griffbereit ist. Hinweis: Akku und Schnellladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Eine große Auswahl an Düsen und Zubehör (DN 35) ist optional erhältlich.

Professional-Qualität: besonders robust und langlebig Einzigartige Zyklonfilter-Technologie für stets gleichbleibend hohe Saugleistung. Bürstenloser EC-Motor für lange Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit. Innovativ und zeitsparend: einfach zu wartendes Filtersystem. Hervorragende Reinigungsleistung Bedarfsgerechte Reinigung: 3 verschiedene Reinigungsmodi zur Auswahl. Entfernt effektiv Staub und Schmutz auf allen Oberflächen. Perfekt für Spot Cleaning. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank Akkubetrieb. Hochwirksamer HEPA-13-Filter Für höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück. Flexible Reinigung: 3 Betriebsmodi zur Auswahl Power-Modus, Standard-Modus oder eco!efficiency-Modus. Bedarfsgerechte Wahl der Saugkraft je nach Reinigungszweck. eco!efficiency-Modus: nachhaltig und verlängert die Akkulaufzeit. Praktischer Schmutzbehälter Keine Filtertüten nötig: nachhaltig und spart unnötige Kosten. Lässt sich schnell und leicht ohne direkten Kontakt mit Schmutz entleeren. Transparenter Behälter macht den Füllstand immer sichtbar. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten Umfangreiche Auswahl an optional bestellbarem Zubehör in DN 35. Geeignet für unterschiedliche Bodenbeläge, Polster und Oberflächen. Flexibel einsetzbar als Hand- und Bodenstaubsauger. Passive Bodendüse mit 22 cm Breite Keine Verwicklung von Haaren und Schmutz an der Bodendüse. Spart Zeit für Wartung und Haarentfernung. Erhöht die Reinigungseffizienz und verringert die Reinigungszeit. Wandhalterung Platzsparend und einfach zu verstauen. Sichere Aufbewahrung des Saugers. Jederzeit griffbereit. Zubehörhalterung Mitgelieferte Fugendüse ist jederzeit griffbereit. Für bequemen Transport - auch über Treppen. Sicherer und komfortabler Transport des Geräts inklusive Zubehör. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 18-Volt-Plattform Kompatibel mit allen 18 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus. Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku. Schneller und einfacher Wechsel des Akkus.