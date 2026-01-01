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    Akkusauger LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Kärcher Akku-Staubsauger, grau und gelb, mit transparentem Staubbehälter und langer Saugstange.

    Akkusauger

    LVS 1/2 Bp

    Bestellnummer: 1.394-112.0

    • Kabellose, tiefenwirksame Reinigungsleistung auf textilen Flächen und Hartböden
    • Zyklonfilter-Technologie: stets gleichbleibend hohe Saugleistung
    • Aktive Bodendüse 25 cm, Fugendüse, HEPA-13-Filter, Wandhalterung
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