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    Forecourtgerät M 80 | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger mit Edelstahlgehäuse, Bedienfeld und Einführschlitz für Teppiche, mit Anleitung und Symbolen auf der Vorderseite.

    Forecourtgerät

    M 80

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.534-916.0

    Sauberkeit, die Spaß macht: Der Mattenreiniger reinigt Fußmatten bis zu einer Breite von 80 cm wasserlos und effektiv.
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