Forecourtgerät M 80 Sm | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Forecourtgerät
Bestellnummer: 1.534-918.0Sauberkeit auf Knopfdruck: Der Mattenreiniger reinigt Fußmatten bis zu einer Breite von 80 cm wasserlos und effektiv.
Schutzklasse
IP44
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Ausrüstung
Anwendungsgebiete