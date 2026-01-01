Forecourtgerät M 80 Sm | Kärcher

Mit seinen kräftigen Bürsten und völlig ohne Wasser befreit der Mattenreiniger Fußmatten hocheffizient und schonend von angesammelten Verunreinigungen. Im Vergleich zu üblichen Geräten verfügt der Reiniger über einen extra breiten Einschubschacht, der Fußmatten bis zu einer Breite von 80 Zentimetern aufnehmen kann. Die Laufzeit wählen Sie stufenlos bis zu einer Dauer von 10 Minuten. Der Start des Geräts erfolgt über eine Starttaste. Der optional erhältliche Mattenhalter sorgt für zusätzlichen Komfort während der Reinigung, das optional erhältliche Regenschutzdach minimiert Regenwassereintritt in das Gerät. Mit diesem Produkt überzeugen Sie Ihre Kunden und werten zudem Ihren Standort auf!

Leistungsfähige Bürsten Gründliche und schnelle Fußmattenreinigung für jeden Waschkunden. Breiter Einschubschacht Effiziente Reinigung von Fußmatten mit einer Breite von bis zu 80 cm. Komfortable Starttaste Als kostenloses Zusatzangebot für den Waschkunden oder den eigenen Bedarf. Programmierbare Laufzeit Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 10 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten. Schmutztrichter Schmutz fällt sofort in einen Schmutzbehälter. Garantiert immer saubere Fußmatten.