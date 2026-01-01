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    Forecourtgerät M 80 Sm | Kärcher

    Kärcher Teppichreinigungsgerät aus Edelstahl mit Bedienfeld und Einführschlitz für Teppiche. Anweisungen oben auf der Maschine.

    Forecourtgerät

    M 80 Sm

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.534-918.0

    Sauberkeit auf Knopfdruck: Der Mattenreiniger reinigt Fußmatten bis zu einer Breite von 80 cm wasserlos und effektiv.
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