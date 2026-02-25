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    Manuelles Reinigungsequipment | Kärcher

    Manuelles Reinigungsequipment

    Die Reinigung von Hand bleibt auch in Zeiten effizienter Reinigungsmaschinen eine gängige Praxis in der täglichen Unterhaltsreinigung. Von Hand können Oberflächen schnell und kostengünstig von Verschmutzungen befreit werden, an Stellen, wo keine Maschine hinkommt. Und mit der unvergleichlichen Präzision und Feinfühligkeit der menschlichen Hand. Als weltweit führender Anbieter von Reinigungstechnik erweitern wir kontinuierlich unser Angebot an professionellen und hochwertigen manuellen Reinigungstools.

    Wasserspender - die nachhaltige Wasserquelle.

    Wasserspender

    Logo TTS und Kärcher

    KÄRCHER X TTS: 2 starke Marken, unzählige Möglichkeiten

    Bei allen Vorteilen, die der Einsatz von Kärcher Maschinen und Reinigungsmitteln bietet, bleiben dennoch Aufgaben übrig, die sich nur von Hand erledigen lassen. Um auch sie hygienisch und effizient zu erledigen, ergänzen deshalb Reinigungswagen, Eimer, Mopps und Abfallbehälter von TTS Cleaning das Kärcher Portfolio. Sie haben sich in der Gebäudereinigung, in der Hotelreinigung sowie in praktisch allen anderen Anwendungsbereichen vielfach bewährt. Zudem sind die Reinigungstools des italienischen Unternehmens innovativ, ergonomisch und nachhaltig.

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    Unsere Fachhandelspartner beraten Sie gerne persönlich und kompetent. Tauchen Sie ein in die Welt von Kärcher und lassen Sie sich begeistern.

     

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    FlexoMate Teaser

    Der neue FlexoMate Reinigungswagen

    Effizient, flexibel und ergonomisch: Der FlexoMate, ein Reinigungswagen, der die manuelle Reinigung neu definiert. Dieser passt sich durch sein modulares System Ihren Bedürfnissen an. Ob zusätzliche Boxen oder Reinigungsgeräte – mit dem FlexoMate ist alles drin. Er kann nach Ihrem Bedarf auf- und abgerüstet werden und bis zu 5 unterschiedliche Reinigungsgeräte integrieren. Mit dem FlexoMate erhöhen Sie Ihre Produktivität bei manuellen Reinigungsaufgaben. Noch flexibler ist die Möglichkeit zu mieten statt zu kaufen.

    MEHR INFOS

    Reinigungsmittel für manuelle Anwendung

    Alle Kärcher-Produkte für die manuelle Reinigung sind speziell auf die Anforderungen von Reinigungsdienstleistern ausgelegt. Sie entfernen zuverlässig und schnell alle typischen Verschmutzungen, ohne die Oberfläche anzugreifen. Reinigungsleistung allein erfüllt heute nicht mehr die professionellen Ansprüche von Reinigungsdienstleistern und Facility Management. Die Mittel der Wahl müssen viel mehr bieten: angenehmen Duft, zeitgemäße Umweltverträglichkeit, zuverlässige Dosierung von Konzentraten und gute Handhabung, sprich Ergonomie der Flaschen.

    Manuelle RM (2)
    Manuelle RM (1)
    Manuelle RM (3)
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