Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric | Kärcher

Die Kärcher MC 250 e!ectric ist eine vollelektrische Kehrmaschine. Ihr Antriebskonzept ermöglicht leise und effiziente Straßenreinigung ohne lokale CO₂-Emissionen, selbst in lärmsensiblen Bereichen oder bei Nacht. Dank der 78-kWh-Hochleistungsbatterie ist eine hohe Reichweite für eine ganze Schicht garantiert. Diese Saugkehrmaschine überzeugt durch ihre überragende Reinigungsleistung. Ihr leistungsstarkes Saugsystem nimmt gröbsten Schmutz auf und bindet Feinstaub effektiv – zertifiziert mit 4 Sternen nach EUnited. Ein Höchstmaß an Komfort und Bedienfreundlichkeit steht im Fokus: Die geräumige 2-Personen-Komfortkabine ist ergonomisch gestaltet. Die Maschine verfügt über hydropneumatische Federung, Einzelradaufhängung sowie automatische Klimaanlage. Das intuitive Bedienkonzept mit Zentraldisplay sorgt für angenehmes Arbeitsklima. Die zuschaltbare Allradlenkung gewährleistet zudem maximale Wendigkeit, selbst auf engstem Raum. Mit einem großzügigen 2,5-m³-Kehrgutbehälter und serienmäßigem Wasserrecyclingsystem verlängert die MC 250 e!ectric die Einsatzzeiten, da Ladestopps optimal geplant werden. Die servicefreundliche Konstruktion sichert geringe Betriebskosten und einfache Wartung.

Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das Arbeitsumfeld Intuitive, einfache und anwenderfreundliche Bedienung. Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort. Multifunktionsdisplay im Lenkradkranz für schnelles Erfassen von Betriebszustand und Einstellungen, ohne den Blick vom Arbeitsumfeld abwenden zu müssen. Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse Strömungsoptimierter Edelstahl-Kehrgutbehälter mit über 2 m³ Volumen. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität. Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank 78-kWh-Hochleistungsbatterie Hohe Reichweite für lange Einsätze. Effizienter Betrieb über eine ganze Schicht. Schnelle Ladezeit dank 22 kW Leistung. Einfacher Servicezugang Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit. Zuschaltbare Allradlenkung Für ausgezeichnete Wendigkeit und Manövrierfähigkeit. Für eine höhere Flächenerfassung. Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit Kraftvoller Elektroantrieb: für Hydraulik, Gebläse und Fahrbetrieb. Leise und ausdauernd: effizienter Betrieb über lange Arbeitstage. Ohne lokale CO₂-Emissionen: reinigt ohne Abgase.