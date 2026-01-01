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    Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine MC 250, elektrisch, mit zwei rotierenden Bürsten vorne, graues Design, auf weißem Hintergrund.

    Saugkehrmaschine

    MC 250 e!ectric

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.442-264.2

    • Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
    • Komfortables Handling
    • Elektrisch, leise im Betrieb
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