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    Saugkehrmaschine MC 250 STAGE V | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine MC 250 mit zwei rotierenden Bürsten und Kabine, weiß und grau, auf weißem Hintergrund.

    Saugkehrmaschine

    MC 250 STAGE V

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.442-260.201

    • Zweisitzer-Komfortkabine
    • Hydropneumatische Federung
    • Zuschaltbare Allradlenkung
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