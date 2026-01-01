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    Saugkehrmaschine MC 80 | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit drei rotierenden Bürsten, graues Gehäuse, Kabine mit Glasfenstern, Kennzeichen WN-AK 818.

    Saugkehrmaschine

    MC 80

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.442-252.2

    • Großraumkabine mit 1,45 m³ Volumen
    • Umweltfreundlicher Dieselmotor mit optionalem Partikelfilter
    • Besen-Einzelsteuerung und -aushebung
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