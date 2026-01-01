10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Saugkehrmaschine MCM 600 | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit weißer Karosserie und gelben Bürsten, auf weißem Hintergrund.

    Saugkehrmaschine

    MCM 600

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.999-052.0

    • Intuitive und einfache Bedienung
    • Hohe Wendigkeit dank Allradlenkung
    • Viele Einsatzmöglichkeiten dank mechanischer Kehrgutaufnahme
    Angebot anfordern