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    Melaminpad, Grau / Weiß, 356 mm, 2 Stück | Kärcher

    Runder, grauer Schleifstein mit zentralem Loch, Oberfläche mit unregelmäßiger Struktur.

    Melaminpad, Grau / Weiß, 356 mm, 2 Stück

    Bestellnummer: 6.371-021.0

    Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.