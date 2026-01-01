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    Metall Schaber im Karton 10 x Klingen 35 x 13,5 x 7 cm | Kärcher

    Ersatzklingen in einer transparenten Kunststoffbox auf weißem Hintergrund. Eine Klinge liegt daneben.

    Metall Schaber im Karton 10 x Klingen 35 x 13,5 x 7 cm

    Bestellnummer: 9.212-253.0

    Schaber für Klingen aus Metall mit 10 Klingen
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