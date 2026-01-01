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    MF-Bezug, biegsamer Staubwedel, blau, 60 cm | Kärcher

    Blauer Mikrofaserbezug in rechteckiger Form, flach liegend auf weißem Hintergrund.

    MF-Bezug, biegsamer Staubwedel, blau, 60 cm

    Bestellnummer: 6.999-151.0

    Mikrofaserbezug (60 cm) für Staubwedel von Kärcher. Ideal zum Staubwischen an schwer zugänglichen Stellen – insbesondere im Zusammenspiel mit unserem flexiblen Halter.
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.