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    MF Moppbezug biegsamer Staubwedel 60 cm | Kärcher

    Weißer Mikrofaser-Wischbezug in rechteckiger Form, isoliert auf weißem Hintergrund.

    MF Moppbezug biegsamer Staubwedel 60 cm

    Bestellnummer: 9.212-022.0

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