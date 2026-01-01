MF Moppbezug biegsamer Staubwedel 60 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-022.0Mikrofasermopp für Biegsamer MF Staubwedel Kit MultiLink 60 cm.
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Material
PET
Waschtemperatur (°C)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
600 x 90
Abmessungen, verpackt (mm)
600 x 90 x 20
Anwendungsgebiete