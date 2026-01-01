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    Geräteträger MIC 35 | Kärcher

    Kärcher MIC 35 Kommunalfahrzeug mit Kabine, zwei Scheinwerfern und orangefarbenem Warnlicht auf dem Dach.

    Geräteträger

    MIC 35

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.442-251.2

    • Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb
    • Schnellwechselkonzept für Front- und Heckanbaugeräte
    • Ganzjahreseinsatz
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