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    Geräteträger MIC 42 | Kärcher

    Kärcher Kommunalfahrzeug mit Kabine, graue Farbe, Vorderansicht, Nummernschild WN AK 818, große Reifen, seitliche Spiegel.

    Geräteträger

    MIC 42

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.442-250.2

    • 42-PS-starker Dieselmotor mit bis zu 60 l Hydraulikleistung
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