Miniwinkeldüse, 60°, XS | Kärcher

Bestellnummer : 4.574-044.0

Mini Winkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 60° seitlich ab. Seitlich 57 mm ausladend, Länge: 260 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 x Überwurfmutter 1 x Verlängerunng, 100 mm (5.321-971.0) 1 x Winkelstück, 60° (5.321-972.0) 1 x Düsenmundstück (5.321-977.0) Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.