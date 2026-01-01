Miniwinkeldüse, 90°, XS | Kärcher

Bestellnummer : 4.574-043.0

Mini Winkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 90° seitlich ab. Seitlich 63 mm ausladend, Länge: 240 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 x Überwurfmutter 1 x Verlängerunng, 100 mm (5.321-971.0) 1 x Winkelstück, 90° (5.321-973.0) 1 x Düsenmundstück (5.321-977.0) Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.