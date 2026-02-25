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    Mittelklasse: Kaltwasser-Hochdruckreiniger | Kärcher

    Mittelklasse

    Kaltwasser-Mittelklasse – immer hervorragend ausgestattet! Gut ausgerüstet für lange und raue Einsätze: Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse reinigen Geräte, Fahrzeuge oder Betriebsgelände schnell und zuverlässig.

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