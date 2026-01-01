Mobiler Reinigungswagen mit 2-fach Dosiereinheit und Schlauchtrommel, Edelstahl | Kärcher

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Bestellnummer: 2.641-704.0Mobiler Reinigungswagen.
Material
Edelstahl
Oberfläche
Glasperlengestrahlt
Gewinde
M 22x1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
44