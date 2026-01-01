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    Mobiler Reinigungswagen mit 2-fach Dosiereinheit und Schlauchtrommel, Edelstahl | Kärcher

    Edelstahl-Schlauchwagen mit zwei weißen Rädern und einer Kurbel. Rechteckiger Rahmen und Schlauchanschluss sichtbar.

    Mobiler Reinigungswagen mit 2-fach Dosiereinheit und Schlauchtrommel, Edelstahl

    Bestellnummer: 2.641-704.0

    Mobiler Reinigungswagen.