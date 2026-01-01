Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Mopp Box Deckel für Eimer 10 L und 20 L | Kärcher

    Graue rechteckige Kunststoffbox mit abgerundeten Ecken und einem geprägten Logo in der Mitte.

    Mopp Box Deckel für Eimer 10 L und 20 L

    Bestellnummer: 6.999-175.0

    Ergänzendes Zubehör für die Moppbox unserer Classic Trolley und Premium Trolley: Moppbox-Deckel als Abdeckung von 5-l-Eimern. Schützt Reinigungsflotte und Tuch zuverlässig vor Schmutzeintrag von außen.
    Angebot anfordern