Mopp Box rot für Classic Trolleys 20 L | Kärcher

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Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 580 x 280
Anwendungsgebiete