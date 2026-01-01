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    Mopp Box rot für Classic Trolleys 20 L | Kärcher

    Roter Kunststoffbehälter mit grauem Deckel und Tragegriff, rechteckige Form, auf weißem Hintergrund.

    Mopp Box rot für Classic Trolleys 20 L

    Bestellnummer: 5.999-053.0

    Rote Mopp-Box zur Vorkonditionierung von Mopps. Als Ersatz für 5.999-021.0
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