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    Motorschutzfilter, 1 Stück, LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Schwarzer zylindrischer Schaumstofffilter mit zentralem Loch, auf weißem Hintergrund.

    Motorschutzfilter, 1 Stück, LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp

    Bestellnummer: 2.885-915.0

    Der Motorschutzfilter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer des Akku-Trockensaugers LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp. Inhalt: 1 Stück.