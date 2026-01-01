Motorschutzfilter, 1 Stück, LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.885-915.0Der Motorschutzfilter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer des Akku-Trockensaugers LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp. Inhalt: 1 Stück.
Anzahl (Stück)
1
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
52 x 52 x 62