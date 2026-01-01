Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Motorschutzfilter, 5 Stück, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15 | Kärcher

    Weiße, runde Filzpads auf weißem Hintergrund, eines separat liegend, andere gestapelt.

    Motorschutzfilter, 5 Stück, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15

    Bestellnummer: 6.414-611.0

    Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.