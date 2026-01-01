MultiLink-Adapter D 23 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-087.0Konus für MultiLink System für Stiele und Stangen.
Stieldurchmesser (mm)
23
Menge (Stück)
1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Länge (mm)
180
Abmessungen, verpackt (mm)
180 x 30 x 30
Ausrüstung
Anwendungsgebiete