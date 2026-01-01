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    MultiLink-Adapter D 23 mm | Kärcher

    Graues Kunststoffteil mit geriffeltem Ende und schwarzem Ring, horizontal ausgerichtet. Hintergrund ist weiß.

    MultiLink-Adapter D 23 mm

    Bestellnummer: 9.212-087.0

    Konus für MultiLink System für Stiele und Stangen.
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