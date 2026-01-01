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    MultiLink Gelenk Stiele D 23 mm | Kärcher

    Graues und türkisfarbenes Kärcher Zubehörteil mit abgerundeten Kanten und einem runden Knopf, auf weißem Hintergrund.

    MultiLink Gelenk Stiele D 23 mm

    Bestellnummer: 9.212-288.0

    Winkelgelenk mit MultiLink Verbindung zur Verwendung an Mopstangen.
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