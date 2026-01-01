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    MultiLink Gelenk Teleskopstangen D 21 mm | Kärcher

    Graues und türkisfarbenes Kärcher Zubehörteil mit rundem Knopf und geriffeltem Ende, seitlich liegend.

    MultiLink Gelenk Teleskopstangen D 21 mm

    Bestellnummer: 9.212-287.0

    Winkelgelenk mit MultiLink Verbindung zur Verwendung an Teleskopstangen.
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